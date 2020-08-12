В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили предварительный прогноз погоды на август, в большинстве областей без аномалий в плане температуры, осадки ожидаются в пределах нормы.

Как передает Zavtra, средняя месячная температура в августе прогнозируется на уровне 19-24 градусов, (в горах 16-17°). Это, поясняют синоптики, на 1-2° выше средних многолетних значений.

Месячное количество осадков ожидается 33-84 мм, в Карпатах до 122 мм — это, добавили в Центре, в пределах средних многолетних значений.

Краткая климатическая характеристика августа

Средняя месячная температура воздуха — 17-20° тепла, на юге и юго-востоке страны местами 21-23°, в горных районах 11-16° тепла.

Абсолютный максимум температуры воздуха составит 34-41° (в Луганской области ожидается до 42°). В горных районах 26-33°.

Абсолютный минимум — 1-7° тепла, на юге до 11° тепла, в западных, северных, восточных и Запорожской областях местами 0-2° мороза.

Заморозки на поверхности почвы вероятны в конце месяца, кроме южных и большинства центральных областей.

Среднее месячное количество осадков: на юге 27-59 мм, на остальной территории 35-76 мм, в Карпатах и ​​Прикарпатье до 145 мм.

Напомним, погода нанесла удар по Бердянску, накануне курортный город затопил сильнейший ливень.