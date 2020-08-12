Киев и 9 областей Украины не могут ослабить карантин из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19.

Как передает Zavtra, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По состоянию на 12 августа, в Украине к ослаблению карантина не готовы Киев и девять областей:

Волынская область (выявление 13,74%);

Житомирская область (выявление 11,89%);

Ивано-Франковская область (выявление 17,64%);

Львовская область (загруженность коек 52,81%);

Одесская область (динамика 27,23%);

Ровненская область (выявление 16,52%);

Сумская область (динамика 47,81%);

Харьковская область (выявление 13,48%);

Черновицкая область (выявление 18,79%).

Во Львовской области и Киеве превышены показатели загруженности коек в больницах.

В ходе брифинга глава Министерства здравоохранения Максим Степанов сообщила, что в больницах Украины 24% коек заняты больными COVID-19. При этом в зависимости от региона, ситуация с заполненностью коек отличается. Так, наибольшая загруженность сейчас во Львовской области — более 53% от общего количества коек. Далее идут Киев и Ивано-Франковская область с показателем в 48%. На третьем месте Черновицкая область, Ровненская область — на уровне 46%.

Ученые проанализировали 14 типов масок, и озвучили, какие из низ наиболее эффективны в борьбе с коронавирусом — задерживают более 90% капелек слюны.

Максим Степанов заявил, что вторая волна COVID-19 в Украине ожидается в конце осени, как раз в период эпидемий гриппа.