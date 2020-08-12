Медовый Спас (Первый Спас или Маковей) православные отмечают 14 августа. В этот день верующие чтут память трех святынь: Животворящего Креста Господня, образа Спасителя и иконы Владимирской Божьей Матери.
Zavtra рассказывает об истории и традициях праздника.
Медовый Спас — история
Праздник Происхождение (Изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня пришел из Византии и был посвящен перенесению сохранившейся части креста Господня из императорского дворца в храм Софии. В 9-м веке Константинополь изнывал от сильной жары, по городу распространялись инфекционные заболевания. В течение двух недель люди носили святыню по улицам, с помощью креста освящали воду, чтобы она стала чище, чтобы пошли дожди.
Название Медовый Спас пошло от того, что в Киевской Руси праздник совпадал с началом сбора урожая меда. Аналогично и с Маковеем — начало сбора мака.
Медовый Спас — традиции
В этот день верующие отправляются на традиционное богослужение, освящают мед, воду, букеты из красного мака и других цветов. Затем букету высушивать и хранят, а в случае болезни готовят отвары для купания.
Церковный календарь 2020: какие праздники будут отмечать в августе
Медовый Спас совпадает с Успенским постом. Нельзя есть:
- мясо,
- молоко,
- рыбу,
- яйца.
Можно есть ягоды, фрукты, орехи, мед и булочки с маком. В этот день многие пекут медовые коржики, пряники и печенья.
Также в этот день нельзя: ссориться, ругаться, сквернословить, шумно праздновать, кричать.
Приметы на 14 августа
Какой Маковей – такое и Успение Пресвятой Богородицы (28 августа).
Олени в воду заходят – больше в реках купаться нельзя.
Крупные ягоды малины 14 августа – пришла пора посева озимых.
Розы отцвели – скоро наступят холода.
14 августа идет дождь – не стоит ничего сеять, иначе урожая не будет.
На Маковея ветряная погода – к снежной и морозной зиме.