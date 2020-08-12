В Украине с 13 августа меняются параметры определения зон карантина.

Кабмин внес изменения в постановление, которые регулируют правила адаптивного карантина в стране, в том числе объединив некоторые показатели статистики по заболеванию коронавирусом.

Об этом глава Минздрава Максим Степанов заявил на брифинге по итогам заседания правительства.

«Сегодня члены правительства поддержали предложенные нами изменения в адаптивном карантине. Это оптимальная форма новой реальности, чтобы карантин были максимально комфортными для украинцев и при этом обеспечивал сдерживание коронавируса», — заявил министр.

Ранее уровень угрозы COVID-19 определялся по четырем показателям — количество коек, количество случаев, количество тестирований и динамика роста количества случаев, а с 13 августа будет определяться по трем показателям — заполненность коек, уровень тестирования и уровень заболеваемости в административно территориальных единицах.

«Если говорить о занятости коек, то в каждой области определены больницы для пациентов с COVID-19. Если в этих больницах в течение 5 дней подряд занятость коек превышает 50%, надо рассматривать это как переход на другой уровень опасности. Если говорить о тестировании, то количество тестов методом ПЦР и ИФА должно составлять не менее 24 на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней. Этот показатель определяется на уровне области. Относительно показателя заболеваемости за 14 дней на 100 тысяч населения. Базовый уровень заболеваемости сейчас — 40 на 100 тысяч населения, если в населенном пункте он превышен, то населенный пункт переходит на следующий уровень угрозы «, — отметил Степанов.

Напомним, Комиссия ТЭБ и ЧС принимает решение об установлении уровня опасности раз в семь дней. Решение об ослаблении не может быть принято раньше, чем через 14 дней.

«Во-первых, максимальный инкубационный период COVID-19 составляет 14 дней, а во-вторых, 14 дней — это тот период, за который мы можем увидеть, были ли введенные ограничения эффективными и позволили ли стабилизировать ситуацию в регионе», — подытожил министр.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине не планируют запрещать посещение церквей, несмотря на карантинные ограничения и пандемию коронавируса.

А также, Киев и 9 областей Украины не могут ослабить карантин из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19.