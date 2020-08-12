Суд Украины принял сторону «Ощадбанка» в судебном споре со «Сбербанком России» за эксклюзивные права на использование названия «Сбербанк» на территории Украины.

Об этом сообщила пресс-служба «Ощадбанка», передает Zavtra.

Так, 10 августа в Северном апелляционном хозяйственном завершилось рассмотрение контриска «Сбербанка России», в котором суд стал на сторону украинского финучреждения.

По мнению украинского банка, россияне незаконно используют торговую марку «Сбербанк», что может «вводить клиентов в заблуждение и определенным образом влиять на их поведение».

Ранее, украинская дочка «Сбербанка России» сменила название на «Сбербанк» в конце 2015 года. Сразу после этого «Ощадбанк» обвинил «Сбербанк России» в нарушении прав интеллектуальной собственности и пригрозил судом. В январе 2016 года «Ощадбанк» подал основной иск в Хозяйственный суд Киева, требуя признать незаконным переименование «Сбербанка России» в «Сбербанк», а также закрепить исключительные имущественные права на торговые марки «Ощадбанк», Oschadbank и «Сбербанк» на территории Украины.

Как мы уже рассказывали ранее, Минюст США обвинило украинского бизнесмена Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов и отмывании этих средств на территории их страны.

А Национальный банк Украины анонсировал массовый запуск ипотеки под 10% уже до конца 2020 года.