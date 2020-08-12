COVID-19 с начала пандемии по всему миру заболели 20 миллионов 294 тысяч 901 человек. Выздоровели, по состоянию на утро 12 августа, свыше 12,5 миллионов человек. Умерли 741 тысяча 420 пациентов.

Как передает Zavtra, об этом свидетельствуют данные американского университета Джона Хопкинса.

В лидерах по заболеваемости: США — 5 141 207 человек заболели с начала пандемии, Бразилия — 3 057 470, Индия — 2 329 638 человек. Высокие показатели также в России — 895 691, Южной Африке — 566 109, Мексике — 492 522, Перу — 489 680 и Колумбии — 410 453.

Больше всего людей умерли от COVID-19 в:

США — 164 537,

Бразилии — 101 752,

Мексике — 53 929,

Великобритании — 46 611,

Индии — 46 091.

Десятки тысяч человек умерли также в: Италии, Франции, Испании, Перу, Иране, России, Колумбии.

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 1433 новых случая COVID-19. 11 августа от коронавирусной инфекции или осложнений ею вызванных скончались 19 пациентов.