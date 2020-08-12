В Одесской области выявлен случай сибирской язвой у человека. Зараженный больной занимается скупкой животных для последующей перепродажи.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины, передает Zavtra.

Как выяснилось в ходе эпидемиологического расследования,3 августа 2020 у больного повысилась температура тела, на голени появился фурункул, который перешел в язву.

За медицинской помощью мужчина не обращался итолько спустя 4 дня обратился к врачу.

11 августа лаборатория методом ПЦР выявила в анализах жителя Одесской области ДНК сибирской язвы.

Сейчас специалисты областного лабораторного центра и Госпродпотребслужбы принимают необходимые меры по недопущению распространения заболевания. Организовано медицинское наблюдение за контактными, проведение полного комплекса противоэпидемических и профилактических мероприятий в очаге.

В ЦОЗ напоминают, что сибирская язва не передается от человека к человеку.

Заражение человека сибирской язвой возникает вследствие проникновения возбудителя через поврежденную кожу или слизистые оболочки при уходе за больными животными, при обработке туш, снятии кожи и захоронении трупов погибших животных, при контакте с различными видами сырья, полученного от больных животных, при употреблении в пищу мяса больных животных.

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