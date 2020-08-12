В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 12 августа.

Как передает Zavtra, в большинстве регионов будет сухо и ясно.

Осадки — кратковременные дожди — возможны только на юге и юго-востоке.

Температура воздуха — преимущественно везде похолодало. Так, в центре, на севере ожидается всего 21-25 градусов. На западе и востоке — до 27. На юге и юго-востоке до 30.

Ранее синоптик Наталка Диденко озвучивала прогноз погоды на 12 августа. По ее словам, в Украине задержится холодный атмосферный фронт. Местами ожидаются дожди, которые будет сопровождать похолодание.

Народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды на август в Украине.