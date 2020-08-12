13 августа 2020 православная церковь чтит память святого Евдокима Каппадокиянина, а в мире отмечается Международный день левшей.

Zavtra расскажет, что нельзя делать 12 августа, а также какие народные приметы и традиции следует соблюдать в этот день.

Международный день левшей:

Впервые этот праздник отметили 13 августа 1992 года по инициативе британского Клуба левшей, который был создан в 1990 году. Этот день призван привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются левши в праворуком мире.

На сегодняшний день, во многих школах все еще пытаются переучить детей писать правой рукой, что вызывает психологические стрессы и понижает успеваемость учеников.

Евдокимов день 13 августа:

Православные чтут память Евдокима Каппадокиянина – праведника, жившего в IX веке в Азии. Он получил воспитание в благородной семье, отличался прилежностью и послушанием.

Евдокима считают покровителем семьи. В юности он избегал женщин, по религиозным соображениям принял обет безбрачия.

Всю свою жизнь праведник заботился об обездоленных людях, оберегал вдов и сирот.

Приметы 13 августа:

Сильный ветер на Евдокима – зима будет снежной.

Туман утром быстро рассеивается – к ясной погоде.

Паутина летает – жаркие дни продлятся еще долго.

Густой туман над лесом – к богатому урожаю грибов.

С 12 на 13 августа снятся вещие сны, которые могут исполниться на девятый день.

Что нельзя делать 13 августа:

Нельзя делать важных покупок, такие вещи лучше перенести на более удачный день.

В этот день нельзя ругаться и бранится в доме, ехать в путешествие или командировку.

Также нельзя выбрасывать остатки со стола.

Как мы уже рассказывали ранее, Медовый Спас (Первый Спас или Маковей) православные отмечают 14 августа. В этот день верующие чтут память трех святынь: Животворящего Креста Господня, образа Спасителя и иконы Владимирской Божьей Матери.

А преображение Господне или Яблочный спас отмечают 19 августа в 2020 году.