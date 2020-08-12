Действующий глава Беларуси Александр Лукашенко собрал экстренное совещание из-за массовых протестов в стране.

Об этом сообщает Телеграм-канал РИА Новости.

На совещании Лукашенко озвучил главную задачу — обеспечение безопасности граждан и защиту конституционного строя в Беларуси.

«Понятно из ситуации, что наиважнейшими задачами, которые сейчас стоят перед органами власти, и в частности Совбезом, а может и прежде всего – обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя, обеспечение нормального функционирования государственных органов управления», – сказал он.

Также по мнению Лукашенко, основу граждан, которые сейчас протестуют в стране, якобы составляют люди безработные и с криминальным прошлым.

Как мы уже рассказывали ранее, в Беларуси во время протестов избили украинского фотокорреспондента. Кроме того, задержаны 9 граждан Украины.

А также, государственные СМИ Беларуси сообщили подробности задержания в Минске «координаторов массовых беспорядков».