Известный белорусский музыкант Сергей Михалок впервые отреагировал на протесты в Беларуси, которые начались после очередных выборов президента.

Так, лидер группы Brutto и коллектива «Ляпис Трубецкой», на своей странице в Instagram поделился клипом Brutto на песню «Родны край».

При этом, дополнительных комментариев Михалок не опубликовал.

Публикация музыканта вызвала бурную реакцию у общественности.Поклонники обвинили его в том, что он не поддерживает белорусов во время важных событий в стране, на которые знаменитость так долго ждал.

«Это все, что вы можете сказать относительно этой ситуации?», «И это вместо публичного заявления хотя бы? Вместо поддержки своего народа, который борется сейчас за «Freedom Belarus», «Слушайте записи смельчака и революционера Михалка, потому что таким он остался в прошлом, жалко. Я вдохновлялся на Майдане и на войне его творчеством», – пишут в комментариях в соцсетях Михалка.

Как мы уже рассказывали ранее, в Беларуси во время протестов избили украинского фотокорреспондента. Кроме того, задержаны 9 граждан Украины.

А также, пропагандистская машина Беларуси и России включилась на полную мощь в связи с протестами в Минске. Сторонники Александра Лукашенко активно продвигают идею о том, что в массовых протестах в столице Беларуси замешана Украина и США.