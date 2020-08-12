В Беларуси продолжаются массовые протесты противников действующего и новоизбранного президента Александра Лукашенко. 11 августа акции быстро перекочевали из центра Минска, который быстро зачистили силовики, на окраины.

Как передает Zavtra, ОМОН продолжает жестко разгонять протестующих, вчера спецназ бегал по дворам, где прятались люди, силой открывал двери подъездов. Избивали людей, которые вполне могли быть просто прохожими, так и водителей, которых порой силой вытаскивали из транспортных средств. Жестко избивали журналистов.

В оппозиционных Telegram-каналах вчера снова появилась информация о том, что во всех областных центрах Беларуси полностью пропал мобильный интернет.

В итоге государственные СМИ сообщили, что силовики задержании «координатора массовых беспорядков». О ком идет речь, неизвестно.

Силовики провоцировали ДТП, громили автомобили, стреляли в сторону водителей, ходили по дворам, обстреливая жилые дома. Осторожно, на видео есть нецензурная лексика.

Це відео… Білорусь. Я такого навіть в Росії не бачив. Міліцаї відбирають карточки з фотоапаратів і ще й дають «чарівний пендель» фотокору, людині в яскравому жилеті з написом преса, профапаратурою, ще й в спину. Ну і далі до кінця відео жесть. Там не мусора, скажу вам. Там сцикуни. Бо тільки сцикуни боряться з фотографами, а ті як би не хотіли, отвєточку не дадуть! Gepostet von Marian Kushnir am Dienstag, 11. August 2020

Накануне в штабе оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской предложил руководству Беларуси мирно передать власть народу.