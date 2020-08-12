С начала перемирия на Донбассе боевики «ЛДНР» понесли потери в количестве девяти человек убитыми и 15 ранеными.

Об этом сообщается на официальной странице штаба ООС в Facebook, передает Zavtra.

Отмечается, что все потери пророссийских террористов — небоевые, поскольку украинская сторона соблюдает меры полного прекращения огня на оккупированных территориях.

«Вооруженные формирования РФ на оккупированном Донбассе продолжают нести потери личного состава. По данным разведки Объединенных сил, за две с половиной недели перемирия подразделения противника из-за неосторожного обращения с оружием, ДТП, подрыва на неизвестных взрывчатых устройствах на своих позициях потеряли девять человек погибшими и 15 ранеными. В подразделениях оккупационных войск РФ очень низкое морально-психологическое состояние. Не прекращаются самоубийства и дезертирство личного состава, употребление алкоголя и наркотиков», – говорится в сообщении.

При этом защитники Украины отметили, что в случае угрозы жизни и здоровью воинов ВСУ, бойцы будут давать адекватный ответ вооруженным формированиям противника.

«Объединенные силы продолжают стойко выполнять боевые задачи по защите украинского народа. Слава Украине!» – заверили в командовании ООС.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине предлагают заменить понятие «особый статус» Донбасса.

А экс-депутат Госдумы считает, что Украина в ближайшее время не вернет аннексированный Крым. Ситуацию можно будет исправить только после ухода Владимира Путина с президентского поста.