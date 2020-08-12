У российского актера Михаила Ефремова подтвердился инсульт. Накануне 11 августа он был экстренно госпитализирован из здания Пресненского суда в Боткинскую больницу Москвы.
Об этом сообщает Telegram-канал tv360ru со ссылкой на адвоката Ефремова.
Как сообщил адвокат, у Михаила Ефремова подтвердился инсульт, сейчас он находится в больнице в состоянии средней тяжести.
Вчера, 11 августа, актер прибыл на судебное заседание по делу о смертельном ДТП, однако смог выйти из автомобиля только с помощью судебных приставов.
Актеру вызвали скорую, после чего было принято решение о госпитализации.
А в конце июля суд продлил домашний арест Михаилу Ефремову до 22 января 2021 года. Также судья отказал артисту в двухчасовых прогулках, на которых настаивали адвокаты.
Как мы уже сообщали, российскому актеру Михаилу Ефремову стало плохо во время судебного заседания по делу о смертельном ДТП.
В то же время, адвокат Ефремова Эльман Пашаев считает, что его подзащитный не может признать вину, так как ничего не помнит. Сам актер в суде подтвердил, что не помнит событий того вечера