У российского актера Михаила Ефремова подтвердился инсульт. Накануне 11 августа он был экстренно госпитализирован из здания Пресненского суда в Боткинскую больницу Москвы.

Об этом сообщает Telegram-канал tv360ru со ссылкой на адвоката Ефремова.

Как сообщил адвокат, у Михаила Ефремова подтвердился инсульт, сейчас он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Вчера, 11 августа, актер прибыл на судебное заседание по делу о смертельном ДТП, однако смог выйти из автомобиля только с помощью судебных приставов.

Актеру вызвали скорую, после чего было принято решение о госпитализации.

А в конце июля суд продлил домашний арест Михаилу Ефремову до 22 января 2021 года. Также судья отказал артисту в двухчасовых прогулках, на которых настаивали адвокаты.

Как мы уже сообщали, российскому актеру Михаилу Ефремову стало плохо во время судебного заседания по делу о смертельном ДТП.

В то же время, адвокат Ефремова Эльман Пашаев считает, что его подзащитный не может признать вину, так как ничего не помнит. Сам актер в суде подтвердил, что не помнит событий того вечера