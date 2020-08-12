Киевский апелляционный суд отказал в снятии ареста с музыканта и бойца АТО Андрея Антоненко, который подозревается в убийстве Павла Шеремета.

Решение было принято после рассмотрения апелляционной жалобы защиты Андрея Антоненко на заседании 12 августа.

На заседание Антоненко привели под конвоем. Суд начался в 13:00 и продлился три часа. В зал не пустили ни кого из родственников, журналистов и поручителей.

Кроме тех, кто согласился взять Антоненко на поруки, на суд в качестве пддержки пришла другой фигурант дела Яна Дугарь и экс-нардеп Татьяна Черновол.

Группа поддержки собралась и под зданием суда – там активисты зажгли файеры и требовали освобождения политических заключенных в Украине.

Как мы уже рассказывали ранее, подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлию Кузьменко, отпустили под круглосуточный домашний арест.

Также, памятник Павлу Шеремету открыли в Киеве 20 июля 2020 (в четвертую годовщину убийства журналиста).