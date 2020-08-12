Ученые проанализировали 14 типов масок, и озвучили, какие из низ наиболее эффективны в борьбе с коронавирусом — задерживают более 90% капелек слюны.

Как пишет Le Temps результаты эксперимента были опубликованы 7 августа в журнале Science Advances.

Исследователи из Американского университета Дьюка поместили нескольких участников в масках в темной комнате и заставили их разговаривать под лазерным лучом. Сцена была заснята. Количество микрокапель слюны и частиц, пересекающих луч, анализировали с помощью компьютера.

Наиболее эффективными оказались маски, предназначенные для персонала больниц N95 (стандарт США, эквивалент FFP2 в Европе) — они снижают риск проникновение частиц более чем на 99,9%.

Трехслойные медицинские маски уменьшали проникновение частиц более чем на 90%.

Маски из полипропилена и полипропиленового хлопка — для самодельных масок из хлопка степень защиты от проникновения частиц составила от 70% до 90%, в зависимости от количества слоев и складок. Банданы уменьшали проникновение частиц на 50%.

Флисовый шарф — ткань фактически увеличивала количество распространяемых частиц, возможно, потому, что этот материал разделял большие капли слюны на более мелкие.

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 1433 новых случая COVID-19. 11 августа от коронавирусной инфекции или осложнений ею вызванных скончались 19 пациентов.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вторая волна COVID-19 в Украине ожидается в конце осени, как раз в период эпидемий гриппа.