Украина в ближайшее время не вернет аннексированный Крым. Ситуацию можно будет исправить только после ухода Владимира Путина с президентского поста.

Такое мнение в интервью «Гордону» озвучил бывший депутат Госдумы РФ, украинский предприниматель Илья Пономарев.

«Нужно убрать Путина от власти в РФ. Это, на мой взгляд, единственный способ этого добиться. Условие недостаточное, но необходимое. Собственно, после этого и начнется какой-то процесс, может быть. А может и не начнется. В зависимости от того, кто придет к власти», – считает он.

Одновременно с этим он не исключает, что урегулировать ситуацию с Донбассом можно и при Путине, который «вряд ли хочет держать этот конфликт в замороженном состоянии»:

«Ему необходимо добиться снятия международных санкций. А единственный путь к этом – уйти с Донбасса, разменять на санкции. И Путин, не торопясь, делает все возможное, чтобы произошло именно так».

При этом, добавил Пономарев, Путину в вопросе переговоров по Донбассу важно «сохранить лицо перед россиянами» и гарантии сохранения статуса русского языка:

«Объяснить, что «мы победили». Но есть еще третий вопрос: ему нужно, чтобы были даны гарантии статуса русского языка для людей, которые проживают на этой территории, гарантии самоуправления, и чтобы куда-то пристроить тех, кто во всем этом бандитизме участвовал. Но в структурах власти «ЛНР» и «ДНР» примерно 150 тыс. человек. Их-то он точно с собой в Россию не заберет. Значит, ему нужно, чтобы они в Украине остались и каким-то образом в страну были интегрированы. Когда говорится про те самые выборы, это как раз метод их интеграции в украинское общество. Что, я полностью согласен, для Украины является сценарием неприемлемым».

В этом контексте он также упомянул позицию украинского президента Владимира Зеленского, который говорит об особом статусе Донбасса, как и всех украинских регионов, что в рамках децентрализации закрепляется в Конституции.

«Вот вам, пожалуйста, особый статус. Это самоуправление, люди сами принимают решения о том, как они живут. Это полностью соответствует тому, что написано в Минских соглашениях», – говорит Зеленский, и он прав», – пересказал предприниматель.

Он также добавил, что с точки зрения границы ситуация более тяжелая. Ведь украинская сторона уже заявила, что она согласна с «формулой Штайнмайера».

«Она подразумевает сначала выборы, а потом – границу. Это как раз компромисс, который, с моей точки зрения, является слишком далеко идущим. Тот компромисс, который на самом деле можно отбивать. Но мы про это сказали громко, тут еще участвует фамилия президента Германии. Конечно, задний ход давать уже сложновато», – подытожил Пономарев.

Ранее бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил, что Россия осенью не пойдет открытой войной на Украину, у российского президента Владимира Путина есть другая задача — поглотить Беларусь.

А вот член Меджлиса крымскотатарского народа, председатель Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев считает, что нехватка воды в оккупированном Крыму может вынудить Путина вторгнуться в Украину, поскольку войска РФ испытывают большую потребность в водных ресурсах.