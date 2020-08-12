Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко раскритиковал российскую вакцину от коронавируса.

Об этом он пишет на своей странице в Facebook, ссылаясь на данные ВОЗ.

Так, по его словам, ограниченные данные о ходе клинических испытаний и соблюдения их требований не позволяют уверенно сказать, будет ли российская вакцина эффективной и безопасной, и имеет ли она шансы на массовое использование.

«Сейчас Российская Федерация до сих пор не провела третьей фазы клинических испытаний, которая позволила бы накопить достаточное научное основание для практического использования вакцины на людях», – написал он.

Замминистра здравоохранения напомнил, что разработка и клинические испытания вакцины – длительный, ресурсоемкий и высокотехнологичный процесс, который выдвигает очень высокие требования к производителям и научных учреждений, которые стремятся внедрить новинку на глобальном рынке.

«Не только ВОЗ, которая следит за достижениями в сфере биотехнологий во всем мире и сотрудничает как с разработчиками, так и с правительствами стран, а и местная Ассоциация организации клинических исследований безуспешно советовала Министерству здравоохранения РФ воздержаться от регистрации вакцины. Основание для таких рекомендаций – ограниченные данные по эффективности кандидата и тот факт, что в мире есть немалое количество разработок, которые зашли значительно дальше, чем вакцина, разработанная в РФ, однако ожидающих полноценное завершение испытаний и преквалификацию ВОЗ», – отметил Ляшко.

Как мы уже рассказывали ранее, в Минздраве есть понимание, как начать производство вакцин в Украине, несмотря на то, что за годы независимости были уничтожены почти все необходимые для этого мощности.

Также мы сообщали, что дочь российского президента Владимира Путина испытала на себе вакцину от коронавируса.