Группа украинских туристов из 43 человек не смогла сесть на рейс МАУ в Дубай в Борисполе из-за теста на коронавирус, который делала лаборатория, которую не признают в ОАЭ.

Об сообщил телеканал «Украина 24».

Одна из туристок Юлия Ковалева жалуется на то, что никого из пассажиров не предупредили о «своих правилах в Дубаях»: «Мы общались со всем аэропортом, с девушками — никогда никому никаких сообщений не было. На сайте была информация? На сайте не было».

В итоге часть пассажиров купила билеты на рейс другой арабской авиакомпании и вылетела в Дубай. Там у всех проверили только наличие теста.

«С теми же документами и теми же тестами я улетела успешно, а в аэропорту Дубая просто брали в руки тест и смотрели, что на английском языке, и все было хорошо», — рассказала жительница Львова Марьяна Яцульчак.

В украинской авиакомпании объяснили, что получили определенные требования от Эмиратов, поэтому пренебрегать ими не имели права. Также там заверили, что о новых правилах пассажиров предупреждали письмом, а об изменениях информировали на сайте.

«Согласно авиационным правилам, именно пассажир отвечает за получение всех необходимых документов для путешествий. На нашем сайте можно найти рекомендации, узнать, какие правила существуют для того, чтобы совершить путешествие в ту или иную страну», — рассказала директор по поддержке производства компании МАУ Татьяна Орлова.

С ним не согласен юрист Ростислав Кравец:

«Риски изменения правил возлагаются на авиакомпанию. Если авиакомпания не хочет нести ответственность, она найдет возможность даже лично позвонить лицу и предупредить его о каких-либо изменениях».

В итоге авиакомпания предложила Юлии Ковалевой бесплатную замену билета. На конфликтную ситуацию отреагировали также и в Объединенных Арабских Эмиратах. Пассажирам из Украины разрешили проходить тест в любой лаборатории, которая есть в списке Министерства здравоохранения.

Отметим, пока в Украине будет наблюдаться тенденция на увеличение числа заболевших COVID-19, нам не стоит рассчитывать на полноценные путешествия. Накануне Минздрав обновил список стран, куда можно улететь из Украины в августе.

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 1433 новых случая COVID-19. 11 августа от коронавирусной инфекции или осложнений ею вызванных скончались 19 пациентов.