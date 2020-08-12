В Беларуси во время протестов избили украинского фотокорреспондента. Кроме того, задержаны 9 граждан Украины.

Об этом со ссылкой на ответ МИДа сообщает «Суспільне».

В Министерстве иностранных дел сообщили об избиении украинского фотокорреспондента агентства Associated Press, который с незначительными медицинскими повреждениями был доставлен в одно из медицинских учреждений.

Также в ведомстве уточнили, что получили сообщение о задержании в городе Витебск 9 украинцев в связи с «административными правонарушениями». Сейчас украинцы уже освобождены из-под стражи.

Жители Беларуси рассказывают об ужасах, которые они переживают последние дни. Люди, пользуясь моментом возврата интернета, жалуются на зверское поведение сотрудников ОМОНа в отношении безоружных и мирных участников акций протеста.

Накануне государственные СМИ Беларуси сообщили подробности задержания в Минске «координаторов массовых беспорядков». Житель Минска, якобы «руководил действиями соратников из гостиницы «Беларусь». Также сообщается, что «мужчина управлял действиями трех подчиненных, которые в свою очередь руководили сотнями».