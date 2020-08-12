Президент Литвы Гитанас Науседа остро отреагировал на протесты в Беларуси, которые начались после выборов президента страны.

Об этом сообщает delfi.lt.

Так, Науседа отметил, что провел переговоры с президентом Латвии.

«Я должен констатировать, что ситуация в Беларуси по-прежнему беспокоит, по-прежнему льется кровь, людей преследуют, журналистов закрывают в тюрьмы. Мы как соседи вместе с другими странами региона ищем способы решения этого кризиса», — сказал он.

Также он представил план из 3 пунктов, который по его мнению урегулировал бы ситуацию в соседней стране.

«Во-первых, государственные органы власти должны прекратить насилие в отношении своих граждан. Во-вторых, белорусская власть должна отпустить задержанных, сейчас известно о тысячах задержанных. И третий пункт — Беларусь должна возобновить диалог со своим гражданским обществом», — сказал Науседа.

Он так же заметил, что подходящая основа для диалога — формирование национального совета из представителей власти и гражданского общества.

«Этот совет должен заняться поиском решений и выхода из кризиса», — сказал Науседа.

Как мы уже сообщали ранее, государственные СМИ Беларуси сообщили подробности задержания в Минске «координаторов массовых беспорядков».

Тем временем, жители Беларуси рассказывают об ужасах, которые они переживают последние дни.

Люди, пользуясь моментом возврата интернета, жалуются на зверское поведение сотрудников ОМОНа в отношении безоружных и мирных участников акций протеста.