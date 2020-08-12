В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 1433 новых случая COVID-19. 11 августа от коронавирусной инфекции или осложнений ею вызванных скончались 19 пациентов.
Как передает Zavtra, об этом свидетельствует официальная статистика Министерства здравоохранения.
С начала пандемии в Украине заболели COVID-19 84 тысячи 548 человек. Выздоровели пока только 45 686 (+752 за прошедшие сутки).
Умерли уже 1 970 человек (+19 за прошедшие сутки).
COVID-19 в Украине — статистика по областям на 12 августа
Винницкая область — 3043 (+41)
Волынская область — 4423 (+48)
Днепропетровская область — 1602 (+31)
Донецкая область — 1011 (+29)
Житомирская область — 2215 (+37)
Закарпатская область — 5946 (+71)
Запорожская область — 971 (+12)
Ивано-Франковская область — 6039 (+128)
Кировоградская область — 728 (+3)
Киев — 9869 (+192)
Киевская область — 4307 (+68)
Львовская область — 11308 (+166)
Луганская область — 160 (+3)
Николаевская область — 744 (+15)
Одесская область — 4458 (+94)
Полтавская область — 514 (+11)
Ровенская область — 7114 (+96)
Сумская область — 716 (+14)
Тернопольская область — 3413 (+38)
Харьковская область — 5169 (+139)
Херсонская область — 276 (+5)
Хмельницкая область — 1413 (+37)
Черновицкая область — 6980 (+113)
Черкасская область — 1049 (+10)
Черниговская область — 1080 (+42)
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вторая волна COVID-19 в Украине ожидается в конце осени, как раз в период эпидемий гриппа.
Накануне помощница президента США Дональда Трампа Келлиан Конуэй раскритиковала созданную в России вакцину от коронавируса. Она заявила, что есть сомнения в «достаточности» исследований и испытаний вакцины. По ее словам, США придерживаются «намного более строгих» стандартов в разработке вакцин, чем Россия.