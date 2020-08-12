В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 1433 новых случая COVID-19. 11 августа от коронавирусной инфекции или осложнений ею вызванных скончались 19 пациентов.

Как передает Zavtra, об этом свидетельствует официальная статистика Министерства здравоохранения.

С начала пандемии в Украине заболели COVID-19 84 тысячи 548 человек. Выздоровели пока только 45 686 (+752 за прошедшие сутки).

Умерли уже 1 970 человек (+19 за прошедшие сутки).

COVID-19 в Украине — статистика по областям на 12 августа

Винницкая область — 3043 (+41)

Волынская область — 4423 (+48)

Днепропетровская область — 1602 (+31)

Донецкая область — 1011 (+29)

Житомирская область — 2215 (+37)

Закарпатская область — 5946 (+71)

Запорожская область — 971 (+12)

Ивано-Франковская область — 6039 (+128)

Кировоградская область — 728 (+3)

Киев — 9869 (+192)

Киевская область — 4307 (+68)

Львовская область — 11308 (+166)

Луганская область — 160 (+3)

Николаевская область — 744 (+15)

Одесская область — 4458 (+94)

Полтавская область — 514 (+11)

Ровенская область — 7114 (+96)

Сумская область — 716 (+14)

Тернопольская область — 3413 (+38)

Харьковская область — 5169 (+139)

Херсонская область — 276 (+5)

Хмельницкая область — 1413 (+37)

Черновицкая область — 6980 (+113)

Черкасская область — 1049 (+10)

Черниговская область — 1080 (+42)

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вторая волна COVID-19 в Украине ожидается в конце осени, как раз в период эпидемий гриппа.

Накануне помощница президента США Дональда Трампа Келлиан Конуэй раскритиковала созданную в России вакцину от коронавируса. Она заявила, что есть сомнения в «достаточности» исследований и испытаний вакцины. По ее словам, США придерживаются «намного более строгих» стандартов в разработке вакцин, чем Россия.