Женщина, которая пыталась сжечь части мужского тела в лесополосе Деснянского района Киева, оказалась владелицей юридической компании. Уроженка России последние годы жила в Киеве и даже окончила Национальную академию внутренних дел.

Подробности сообщает Обозреватель.

Напомним, в начале августа копы обратили внимание на костер, который разожгла в лесополосе Деснянского района женщина. Подойдя к ней, правоохранители поняли, что она пытается сжечь конечности человеческого тела. Для выяснения обстоятельств копы выехали по месту ее жительства, в итоге в квартире нашли останки мужского тела.

Издание пишет, что женщина развела костер в лесопосадке напротив дома №4 по ул. Кубанской Украины. В тлеющем костре лежали мужские кисти, другие части рук еще находились в пакете. По словам источника издания, женщина назвала себя, однако объяснить происходящее не смогла.

«Выглядело, будто она в состоянии шока», – рассказал один из правоохранителей.

Еще неизвестно, как она с частями тела оказалась в Деснянском районе, ведь живет она на Березняках — в одном доме с жертвой, только в другом подъезде.

В квартире погибшего женщина оставила грудную клетку и голову — они были у двери в простыни, а также таз и внутренние органы — они были в холодильнике в пакетах.

Соседи шокированы произошедшим. По их словам, женщина арендовала квартиру в этом доме, а мужчина жил в собственной квартире.

Один из соседей говорит, что мужчина ни с кем особо не общался, был довольно нелюдимым. А квартира якобы досталась ему в наследство от отца: «Очень уважаемый человек был, работал в министерстве».

Также он сообщил, что несколько раз видел подозреваемую в убийстве. Правоохранители подтвердили, что женщина, которая пыталась сжечь кисти рук мужчины из соседнего подъезда, действительно была знакома с жертвой. А вот что послужило причиной убийства, пока точно неизвестно.

Правоохранители проверяют все версии, в том числе попытку завладеть жилплощадью жертвы.

Издание пишет, что женщина родилась в Норильске (Россия) в 1987 году, сейчас ей 32 года. Когда именно переехала в нашу страну, точно неизвестно, однако она училась в Винницком институте экономики Тернопольского национального экономического университета, а с 2010 года – уже в Национальной академии внутренних дел (в соцсетях есть ее фото в фуражке, скорее всего, чужой). С 2005 по 2012 год она работала в Управлении труда и соцзащиты населения Винницкого горсовета.

В сети есть несколько ее резюме от 2014 года, в которых указано. что женщина искала в Киеве работу юриста.

В 2015-ом году в Шевченковском районе Киева женщина зарегистрировала частное предприятие, оказывающее юридические услуги. Судя по отзывам в сети, украинцы бил не очень довольны работой этой фирмы.

Как сообщалось ранее, в Хмельницкой области на автобусной остановке у Лесоберезовки нашли изуродованное тело священника.