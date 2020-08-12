В Министерстве здравоохранения есть понимание, как начать производство вакцин в Украине, несмотря на то, что за годы независимости были уничтожены почти все необходимые для этого мощности.

Такое заявление в ходе брифинга сделал министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, в Украине 28-29 лет уничтожалось все, что нужно для производства вакцин: «Еще в советское время мы имели мощные институты, мощную научную базу. Имели производство соответствующих вакцин. Потом это все начали уничтожать».

При этом сейчас Степанов утверждает, что у Украины есть понимание, «которое затем выльется в стратегию начала производства вакцин на территории страны на наших мощностях». Министр также добавил, что ситуацию держит на контроле Владимир Зеленский.

Пока что, добавил Степанова, ведомство только начинает продвигаться в вопросе производства вакцин и создает условия для работы ученых:

«Всем понятно, что если страна имеет свое производство вакцин, мы менее зависимы от кого-то. И я провел на прошлой неделе еще одну встречу, на которой присутствовали наши мощные фармпредприятия, также присутствовали наши ученые из Национальной академии наук, из Института микробиологии. Ученые, которые способны при определенных условиях при сочетании научного и производственного потенциала создавать вакцины».

Ученые проанализировали 14 типов масок, и озвучили, какие из низ наиболее эффективны в борьбе с коронавирусом — задерживают более 90% капелек слюны.

Ранее Максим Степанов заявил, что вторая волна COVID-19 в Украине ожидается в конце осени, как раз в период эпидемий гриппа.