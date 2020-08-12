В Украине предлагают заменить понятие «особый статус» Донбасса.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Вместо старой, предлагается новая формулировка — «особый режим административного управления».

По мнению Кравчука, понятие «особый статус» Донбасса сформулировано в тех документах, которые приняты в рамках минской трехсторонней группы.

«Мы предлагаем вместо общего понятия «особый статус» внести другие понятия… И закон Украины, который готовится и уже почти готов, по тем вопросам, касающимся Донбасса и войны на Донбассе, и мира на Донбассе. Мы просим понять нас и учесть такую формулировку — особый режим управления административного. Это соответствует тем реформам, которые проводятся Украиной по местному самоуправлению, и нашим законам», — добавил Кравчук.

Как мы уже рассказывали, Украина в ближайшее время не вернет аннексированный Крым. Ситуацию можно будет исправить только после ухода Владимира Путина с президентского поста.

А также, выборы на подконтрольной Киеву территории Донбасса могут состояться 25 октября 2020 года. В Центральной избирательной комиссии говорят, что единственным условием для этого будут соответствующие выводы Донецкой и Луганской Военно-гражданских администраций.