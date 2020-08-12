В Украине готовятся к выводу бумажных паспортов из оборота с их последующей заменой на пластиковые карточки.
Об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел, передает Zavtra.
Согласно предложеннному закону, когда гражданину Украины необходимо будет вклеивать следующее фото, паспорт в форме книжечки будут заменять на пластиковую карту. А все новые паспорта будут выдавать только в форме пластиковых карт.
Сроки действия паспортов-книжечек будут следующие:
- для лиц от 16 до 25 лет — до 25-летнего возраста;
- для лиц от 25 до 45 лет — до 45-летнего возраста при условии, что до дня вступления в силу этого закона в паспорт вклеена новая фотография по достижении лицом 25-летнего возраста.
- для лиц в возрасте от 45 лет — бессрочно при условии, что до дня вступления в силу закона в паспорт вклеена новая фотография по достижении лицом 45-летнего возраста.
Как мы уже сообщали, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса.
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