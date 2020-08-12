В Украине не допустит повторения «итальянского» или «испанского» сценария распространения коронавируса.

Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает НВ.

Он отметил, что сейчас в стране фиксируют 1000-1100 больных каждые сутки.

«Вторая волна – это сколько? По сравнению с маем и началом июня вдвое увеличилось количество заболевших людей. Мы, конечно, готовимся к еще более мощной нагрузке на медсистему. Мы не можем допустить ситуации, которая была в Италии или Испании», – сказал чиновник.

По его словам, с 15 марта по 1 августа Минздрав увеличил количество аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) на более чем 800 штук.

«Увеличилось количество коек с повышенным кислородом, а также количество кислородных концентраторов. Продолжаем закупать средства индивидуальной защиты, чтобы они находились в больницах. Сейчас мы гораздо лучше готовы с точки зрения специалистов, лечащих COVID-19», – отметил Степанов.

Также он заявил, что несколько раз были усовершенствованы национальные протоколы лечения.

Как мы рассказывали ранее, ученые проанализировали 14 типов масок, и озвучили, какие из них наиболее эффективны в борьбе с коронавирусом — задерживают более 90% капелек слюны.

Тем временем, в Украине за прошедшие сутки зафиксировано 1433 новых случая COVID-19. 11 августа от коронавирусной инфекции или осложнений ею вызванных скончались 19 пациентов.