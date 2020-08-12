Синоптик Наталка Диденко озвучила прогноз погоды на 13 августа. По ее словам, в Украину зашла свежая воздушная масса северного происхождения, из-за этого до конца недели в Украине будет нежаркая погода.

Как передает Zavtra, прохлада дойдет даже до юга и юго-востока, где температура воздуха опустится до 25-28 градусов.

В большинстве областей, по словам синоптика, 13 августа ожидаются 23-27 градусов. На севере прохладнее: 19-23 градуса.

Дожди в четверг наиболее вероятны на севере, но преимущественно незначительные и локальные.

В большинстве областей сухо.

В Киеве четверг будет свежим: ночью 12 градусов, днем 20-22 градуса. Существенные осадки — маловероятны, только днем ​​увеличится облачность.

«Такая свежесть продлится до конца недели, а в воскресенье, 16 августа, в Украину придет новое потепление», — прогнозирует синоптик.

Как сообщалось ранее, погода нанесла удар по Днепру — сразу по нескольким районами мегаполиса 11 августа пронеслась буря, которая сопровождалась обильными осадками и градом. Из-за стихии были повалены деревья, а машины побиты градом.

Народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды на август в Украине.