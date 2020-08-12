Всемирная организация здравоохранения считает, что в мире уже началась вторая волна коронавируса.

А по словам представителя Европейского бюро ВОЗ Олега Стороженко, некоторые страны переживают уже третью волну, сообщает УП.

«Вторая волна во многих странах началась тогда, когда начали смягчать карантинные мероприятия. Мы видели определенный прогресс в контроле над инфекцией в апреле-мае этого года, но под давлением экономических обстоятельств правительства ослабили меры, статистика заболевания пошла вверх, и мы можем расценивать это как вторую волну. Некоторые страны переживают уже третью волну», — сказал он.

Одной из ключевых причин роста заболеваемости COVID-19 называют отпуска, после которых люди возвращались инфицированными.

«Также мы с тревогой ожидаем учебного года. Нам еще предстоит изучить, как открытие школ и высших учебных заведений влияет на распространение инфекции, и какие меры могут быть введены дополнительно, чтобы контролировать заболевание», — уточнил Стороженко.

Ранее мы сообщали, что ВОЗ намерена проверить информацию о российской вакцине от коронавируса, о создании которой заявил ранее Владимир Путин.

А также, ученые проанализировали 14 типов масок, и озвучили, какие из них наиболее эффективны в борьбе с коронавирусом — задерживают более 90% капелек слюны.