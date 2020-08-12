Всемирная организация здравоохранения намерена проверить информацию о российской вакцине от коронавируса, о создании которой заявил ранее Владимир Путин.

Об этом сообщает «Интерфакс».

В ВОЗ отмечают, исследование вакцины должно быть проведено в соответствии с установленными процедурами на каждом этапе разработки, чтобы гарантировать безопасность и эффективность препаратов, которые поступят в производство.

«Российские власти начали общение с ВОЗ по вопросу требований к возможной преквалификации вакцины, произведенной в России. Преквалификация ВОЗ любой вакцины включает скрупулёзное рассмотрение и оценку всех необходимых данных по безопасности и эффективности, полученных в ходе клинических испытании», — комментируют технические эксперты ВОЗ.

Сейчас во Всемирной организации здравоохранения ждут от российской стороны деталей и всех сопутствующих данных.

Во Всемирной организации здравоохранения напомнили, что «начиная с января 2020 года, ВОЗ на глобальном уровне направляет и ускоряет процесс разработки вакцины».

«Но ускоренная разработка не может и не должна идти в ущерб безопасности», — считают эксперты ВОЗ.

Как мы уже рассказывали ранее, в Министерстве здравоохранения есть понимание, как начать производство вакцин в Украине, несмотря на то, что за годы независимости были уничтожены почти все необходимые для этого мощности.

Ранее появилась информация, что дочь российского президента Владимира Путина испытала на себе вакцину от коронавируса.