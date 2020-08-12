Президент Украины Владимир Зеленский пообещал поднять зарплаты учителям до окончания своего президентского срока.

Об этом глава государства заявил во время встречи с выпускниками, которые которые набрали наивысший балл на ВНО.

Так, Владимир Зеленский отметил, что крайне важно, чтобы труд учителей приносил им счастье.

«Наши учителя должны больше зарабатывать, и под конец каденции все должны это чувствовать. Люди, которые передают знания, должны быть счастливыми и не думать о бытовых вещах или где и как подзаработать», – сказал президент.

А еще президент Украины выступил с инициативой о назначении президентских стипендий будущим студентам, которые набрали максимальное количество баллов на ВНО.

«Одна надежда на таких, как вы. Потому что новое поколение – это не просто молодые люди, а образованные люди, носители знаний», – подчеркнул Зеленский.

Как мы уже сообщали ранее, в Верховной Раде появился текст законопроекта о повышении минимальной зарплаты в Украине. Его автором выступил президент Украины Владимир Зеленский.

А глава Минздрава Максим Степанов заявил, что украинские медики должны получать зарплату не меньше 25 тысяч гривен.