Действующего президента Беларуси Александра Лукашенко начали высмеивать в карикатурах.

В Беларуси уже пятый день продолжаются массовые протесты из-за победы на президентских выборах Александра Лукашенко, с чем не согласны тысячи людей.

В сети стали появляться фотожабы и карикатуры, на которых высмеивают белорусского диктатора в различных амплуа.

Так народ решил изобразить Лукашенко, который не хочет отпускать власть в стране из своих рук.

Напомним, Александр Лукашенко является президентом Беларуси с 1994 года.

Как мы уже рассказывали ранее, президенты Беларуси Александр Лукашенко и России Владимир Путин 12 августа обсудили создание «союзного государства».

А президент Литвы Гитанас Науседа остро отреагировал на протесты в Беларуси, которые начались после выборов президента страны.