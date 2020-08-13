В Киеве не будут возвращаться к более жесткому карантину. Об этом свидетельствуют показатели распространения коронавирусной инфекции в столице.

Подробности рассказал начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает УНН.

Он напомнил, что зоны и определение адаптивного карантина является компетенцией государственной техногенной экологической комиссии Украины, которая еженедельно проводит заседания и принимает решения.

«Согласно установленным показателям, превышение должно быть пять суток подряд. В городе Киев таких данных подряд нет, и сегодня нельзя говорить о переходе к более жесткому варианту, как переход от «зеленой» к «желтой» зоне», – объяснил Рубан.

В то же время, речь об ослаблении карантина идти не может, ведь в столице «напряженная, но контролируемая» ситуация, подчеркнул он.

Как мы уже рассказывали ранее, количество областей, которые не могут ослабить карантин резко возросло. По состоянию на 13 августа, ограничения нельзя ослабить уже в 12 регионах.

А также, в Украине с 13 августа изменились правила определения зон карантина.