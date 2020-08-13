Президента Беларуси Александра Лукашенко призвали к прекращению применения силы против своего народа, а также немедленному освобождению всех задержанных участников протестов.

С таким требованием выступили главы европейских государств, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы, президенты Литвы, Эстонии, Латвии и Польши как ближайшие соседи Беларуси, члены НАТО и Европейского союза желаем, чтобы Беларусь была стабильной, демократической и зажиточной страной», — говорится в совместном заявлении.

Президенты выставили Александру Лукашенко такие условия:

Смягчить конфликтную ситуацию и незамедлительно прекратить использование силы против своего народа. Настоятельно призываем прекратить насилие и уважать основные свободы, права человека и граждан, в том числе свободу слова, СМИ, собраний и журналистики.

Незамедлительно освободить всех задержанных демонстрантов, прекратить дальнейшее преследование

Незамедлительно начать диалог с народом Беларуси. Присушиваться к голосу своего народа и разрешить ему свободно говорить

«Если власти Беларуси выполнят эти предпосылки, двери для сотрудничества с международным сообществом можно будет оставить открытыми. Изоляция не является путем для повышения благосостояния и развития ни для одного народа. Мы готовы предоставить посреднические услуги для достижения мирного решения в Беларуси, укрепления независимости и суверенитета государства», — говорится в заявлении.

Документ подписали президенты: Литвы — Гитанас Науседа, Эстонии — Керсти Кальюлайд, Латвии — Эгилс Левитс, Польши — Анджей Дуда.

Как мы уже рассказывали ранее, секретарь СНБО Алексей Данилов призвал власть Беларуси избежать жертв, а также не исключил, что события там могут развиваться по «крымскому» или «донбасскому» сценарию.

А также, 13 августа ко всеобщей забастовке присоединились крупные заводы, самым мощным из них стал Белорусский автомобильный завод — сегодня на улицы вышли сотни рабочих БелАЗа.