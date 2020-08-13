Глава Православной церкви Украины Епифаний считает, что белорусская церковь имеет право на свой собственный Томос.

Свое мнение он выразил на странице в Facebook, передает Zavtra.

Он заявил, что молится за народ Беларуси и вспомнил о времени, когда Беларусь входила в ведение Киевской митрополии.

«…В эти дни особенно страдает белорусский народ — наши соседи, с которыми с княжеских времен мы имели много веков совместной церковной и государственной истории, составляя до 1686 единую Киевскую митрополию. Ее неканоническая аннексия Москвой имела и продолжает иметь трагические последствия для православия во всей Восточной Европе. По воле верующего народа и по благословению нашей общей матери-церкви, Вселенского патриархата, украинская церковь утвердилась среди автокефальных церквей-сестер. Православная церковь Беларуси имеет те же основания и право просить матерь-церковь о Томосе, когда на то будет ее желание», — заявил Епифаний.

Как мы уже рассказывали ранее, ПЦУ развенчала миф о том, что традиция освящать мак на праздник Маковея (Медовый спас) пошла от мучеников Маккавеевих.

Тем временем, в Украине не планируют запрещать посещение церквей, несмотря на карантинные ограничения и пандемию коронавируса.