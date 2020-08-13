1 сентября дети пойдут в школу, а студенты в университеты, но заходить в учебное заведение, а также передвигаться внутри можно будет только в масках/респираторах.

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

Отметим, в школу и университеты вернуться только жители зеленой, желтой и оранжевой зоны. В регионах, районах и городах, которые оказались в красной, учреждения закроют на карантин, дети будут учиться дистанционно.

Карантин — как будут работать школы с 1 сентября

Маски для персонала должны быть в таком количестве, чтобы их можно было менять каждые три часа. Учителям и остальным сотрудникам учреждения будут на входе измерять температуру, если будет выше 37,2 — на работу не допустят.

В правительстве также советуют запретить родителям и всем посторонним заходить внутрь учебных помещений. Исключение — только для сопровождения детей с инвалидностью.

Согласно рекомендациям правительства, дети должны по минимуму переходить из кабинета в кабинет. Класс нужно проветривать во время перерывов.

Чтобы ученики как можно меньше пересекались между собой, на полу коридоров нужно обозначить разметку двустороннего движения. Часть уроков по возможности нужно проводить на открытом воздухе.

Столовые и буфеты будут работать в особом режиме, без «шведских столов» и самообслуживания. Расстояния между столами должно быть не меньше полтора метра, допустимая рассадка — по четыре человека.

В МОН советуют школам увеличить расстояние между партами или проводить занятия в актовых залах. Детям, имеющим хронические болезни легких, расстройства иммунной системы или диабет, ведомство рекомендует продолжить обучение на экстернате или дистанционно.

Напомним, количество областей, которые не могут ослабить карантин резко возросло. По состоянию на 13 августа, ограничения нельзя ослабить уже в 12 регионах.

В Украине установлен антирекорд не только по суточной заболеваемости COVID-19, но и по числу госпитализированных. Вчера диагноз коронавирусная инфекция подтвердили в 1 592 случаях, при этом 315 находились в состоянии, требующем госпитализации.