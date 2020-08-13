Количество областей, которые не могут ослабить карантин резко возросло. По состоянию на 13 августа, ограничения нельзя ослабить уже в 12 регионах.

Как передает Zavtra, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Не соответствуют критериям Минздрава по ситуации с COVID-19, и следовательно, не могут ослаблять карантин: Киев, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская и Черновицкая области.

Наибольшее количество случаев COVID-19 12 августа зарегистрировали в Харьковской (209), Львовской (166), Ивано-Франковской (138), Черновицкой (130) и Одесской (114) областях и в городе Киеве (133).

Напомним, в Украине установлен антирекорд не только по суточной заболеваемости COVID-19, но и по числу госпитализированных. Вчера диагноз коронавирусная инфекция подтвердили в 1 592 случаях, при этом 315 находились в состоянии, требующем госпитализации.