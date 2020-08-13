Украина может пойти на предоставление более широких «прав» русскому языку на Донбассе.

Об этом в интервью «Украинскому радио» заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

В частности, Кравчук выразил сомнения в том, что решением языкового вопроса можно вернуть оккупированный Донбассе. При условии, что это не будет противоречить законодательству

«Если на Донбассе, в тех регионах, возникнет вопрос согласно европейских законов о языках… Мы, ссылаясь на эти законы, можем внести не вопрос государственности русского языка, а вопрос применения. Потому что в Конституции предусмотрено, что государство будет делать все для того, чтобы национальные меньшинство и, прежде всего, русское меньшинство имели право развивать и применять свой язык. Это конституционный вопрос, а не придуманный», — отметил Кравчук.

Однако, при этом не может идти речи о русском, как о втором государственном языке.

«Поэтому исходя из Конституции и европейских законов, можно сделать шаги по более широкому применению русского языка. Это не будет нарушением украинского закона», — добавил Кравчук.

Как мы уже рассказывали ранее, Леонид Кравчук предлагает предоставить Донецкой и Луганской областям статус свободных экономических зон.

Также, Кравчук заявил, что существует четыре варианта полного прекращения огня на Донбассе.