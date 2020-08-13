Глава делегации ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук выступил против проведения выборов на Донбассе, пока Владимир Путин находится у власти.

Свое мнение он выразил в интервью «Украинскому радио».

По его словам, глава страны-агрессора России – это «неуправляемый человек» с оружием, и с ним нужно действовать осторожно.

«Какие могут быть выборы, когда там сидит человек, который никому не подчиняется. Кто может гарантировать, что он не использует оружие?» – увтерждает Кравчук.

Среди других причин невозможности проведения выборов в «ЛДНР» он называет и постоянную пропаганду кремлевских СМИ, которая продолжается в течение шести лет оккупации украинских территорий Россией.

Кравчук также призвал представителей власти Украины более серьезно относиться к тому, что они говорят о Донбассе.

«Можно допускать в разговорах разные варианты, нюансы. Но никогда не подписывай документы. Потому что действуют не слова, не телеканалы и шоу, а документы», – подчеркнул Кравчук.

Как мы уже рассказывали, в Украине предлагают заменить понятие «особый статус» Донбасса.

А экс-депутат Госдумы считает, что Украина в ближайшее время не вернет аннексированный Крым. Ситуацию можно будет исправить только после ухода Владимира Путина с президентского поста.