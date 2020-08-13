В Беларуси продолжаются массовые протесты против очередного президентского срока Александра Лукашенко. 13 августа ко всеобщей забастовке присоединились крупные заводы, самым мощным из них стал Белорусский автомобильный завод — сегодня на улицы вышли сотни рабочих БелАЗа.

Как передает Zavtra, люди скандируют «Уходи!».

Помимо БелАЗа сегодня бастуют коллективы и работники:

Белмедпрепараты,

Гродно-Азот,

Терразит (весь коллектив предприятия — 135 человек — ушли на забастовку),

Белгосфилармония,

Лидский рынок.

Гродножилстрой

В Минске и других городах Беларуси продолжаются акции протеста против результатов президентских выборов, на которых снова победил Александр Лукашенко. Мирные акции разгоняются представителями ОМОНа с излишней жестокостью. Протестуя против их действий, бывшие военные Беларуси массово уничтожают и выбрасывают форму и документы о том, что они проходили службу в спецназе. Кроме того, массово увольняются журналисты государственных СМИ.

12 августа МВД Беларуси заявило о задержании «координатора протестов» — по версии силовиков, мужчины «раздавал деньги тем, кто участвует в массовых беспорядках». Одновременно с этим жена задержанного рассказала, как люди в штатском избили его и отняли 10 тысяч долларов от продажи авто.

В Минске 13 августа с самого утра люди начали выстраиваться в цепочки солидарности. Утром люди снова вышли на улицы в разных районах Минска и сплотились в так называемую цепочку солидарности. Автомобили, которые проезжают мимо, зачастую сигналят в поддержку.