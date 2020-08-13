Медовый Спас (Первый Спас или Маковей) православные отмечают 14 августа. В этот день верующие чтут память трех святынь: Животворящего Креста Господня, образа Спасителя и иконы Владимирской Божьей Матери.

Zavtra рассказывает об истории и традициях праздника.

Медовый Спас — история

Праздник Происхождение (Изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня пришел из Византии и был посвящен перенесению сохранившейся части креста Господня из императорского дворца в храм Софии. В 9-м веке Константинополь изнывал от сильной жары, по городу распространялись инфекционные заболевания. В течение двух недель люди носили святыню по улицам, с помощью креста освящали воду, чтобы она стала чище, чтобы пошли дожди.

Название Медовый Спас пошло от того, что в Киевской Руси праздник совпадал с началом сбора урожая меда. Аналогично и с Маковеем — начало сбора мака.

Медовый Спас — традиции

В этот день верующие отправляются на традиционное богослужение, освящают мед, воду, букеты из красного мака и других цветов. Затем букету высушивать и хранят, а в случае болезни готовят отвары для купания.

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Медовый Спас совпадает с Успенским постом.

Что нельзя есть на Медовый спас:

мясо,

молоко,

рыбу,

яйца.

Можно есть ягоды, фрукты, орехи, мед и булочки с маком. В этот день многие пекут медовые коржики, пряники и печенья.

Также в этот день нельзя: ссориться, ругаться, сквернословить, шумно праздновать, кричать.

Приметы на 14 августа