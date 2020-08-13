Два человека погибли, еще десять пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 13 августа на трассе Киев-Одесса, в Кировоградской области. Участниками аварии стали два автобуса.

Подробности сообщает пресс-служба ГСЧС.

По информации спасателей, авария произошла на автодороге М-05 Киев-Одесса вблизи села Большие Трояны Благовещенского района, там столкнулись два автобуса «Киев — Одесса» и «Кошице (Словакия) — Одесса».

По данным ГСЧС, в ДТП погибли два человека и еще десять пострадали. Они госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Для деблокирования пострадавших от ГСЧС привлекалось три человека личного состава и одна единица техники.

Напомним, 9 человек пострадали в результате ДТП с участием грузовика и маршрутки. Авария произошла в Днепре на улице Щепкина.

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