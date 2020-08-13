Наводнение в Северной Корее, предположительно, подтопило научно-исследовательский центр в Йонбёне — основном ядерном комплексе КНДР.

Об этом говорят исследователи из группы 38 North при Центре имени Генри Стимсона, пишет Медуза.

Ученые изучили спутниковые снимки местности за 6 августа и пришли к выводу, что уровень реки, протекающей возле центра, поднялся, и вода достигла двух насосных станций, которые обслуживают реакторы ядерного комплекса.

Снимки, которые сделали 8-11 августа, уже показали, что уровень воды снизился, ядерному объекту не был нанесен ущерб.

Отдельно авторы доклада отметили, что пятимегаваттный реактор, который, как предполагают, используют для производства оружейного плутония, не работает уже несколько месяцев, а экспериментальный легководный реактор пока не запущен. Но в будущем такие наводнения могут привести к отключению реакторов.