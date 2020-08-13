Кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую удерживали в ЦИКе и вынудили записать обращение к протестующим.

Об этом рассказал один из активистов-участников акций протестов в Беларуси Алексей М, передают «Тексты».

По его словам, Тихановская никогда не была общим лидером оппозиции. Она вынуждена была возглавить президентскую избирательную кампанию, поскольку власть друг за другом «вырубила» всех реальных претендентов, в том числе ее мужа.

«Она находилась в очень уязвимом положении, поскольку ее муж был задержан», – пояснил Алексей.

Также он сообщил, что по имеющейся в открытом доступе информации, последние обращения Тихановской были записаны в кабинете председателю Центральной избирательной комиссии.

«Она пошла подавать жалобу в ЦИК, ее фактически там удерживали определенное время, заставили записать эти обращения, после чего вывезли из страны», – объяснил активист.

Как мы уже рассказывали ранее, Украина может не признать результаты выборов в Беларуси.

В Верховной Раде зарегистрировали постановление о непризнании президентских выборов, если депутаты проголосуют «за», Украина признает власть действующего президента Александра Лукашенко нелегитимной.

Также напомним, экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая накануне покинула Беларусь, записала видеообращение.