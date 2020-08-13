Православная церковь Украины развенчала миф о том, что традиция освящать мак на праздник Маковея (Медовый спас) пошла от мучеников Маккавеевих.

Об этом ПЦУ пишет на своей странице в Facebook.

Они поясняют, что 14 августа в храмах можно увидеть людей с корзинами спелых плодов, букетами из трав, цветов и мака – их еще называют «маковейчики». Однако, это просто совпадение.

«Этот день народная традиция именует Маковеем, а Церковь молитвенно чтит память семи мучеников Маккавеевих. Несмотря на созвучность этих названий с маком, традиция его освящения никак не связана с мучениками и появилась на много веков позже, чем жили братья Маккавеевые», – говорится в сообщении.

Семь ветхозаветных мучеников: братья Авим, Антонин, Гурий, Елеазар, Евсевон, Алим и Маркелл, их мать Соломония и наставник Елеазар жили во II веке до Рождества Христова – во времена правления жестокого сирийского царя Антиоха.

Братья были казнены вместе со своим наставником Елеазаром, а сердце их матери остановилось во время молитвы над их телами. Святые мученики получили имя Маккавеевих, что в переводе с арамейского означает «молот». Это слово только фонетически вроде украинского «Маковея», или «веять мак».

А традиция освящения мака появилась на украинских землях из-за того, что он созревал именно в августе – в пору плодородия и жатвы. Желая выразить свою благодарность Богу за эти земные дары, люди начали приносить на освящение первые плоды, а с ними душистые травы, цветы, мед и мак.

«Церковь не осуждает эту традицию, которая напоминает нам об обязанности быть благодарными Богу за все дары, которые взрастила земля нам во благо, но подчеркивает, что исцеляет и освящает нас только благодать Божия, по искренности нашей веры и по молитве. Возьмем в этом пример со святых мучеников Маккавеевих и помним, что сила может только покорять, а вера становится источником борьбы и бесстрашия», – подчеркнули в ПЦУ.

Как мы уже рассказывали ранее, погода на Медовый Спас, 14 августа, порадует практически всех жителей Украины.

Также напоминаем, преображение Господне или Яблочный спас отмечают 19 августа в 2020 году.