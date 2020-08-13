Количество задержанных за участие в протестах в Минске уже превысило 500 человек.

Об этом сообщает Тut.by.

Верховный суд Беларуси уже опубликовал список тех, кто получил «сутки». В списке указаны только задержанные в Минске.

«В связи с многочисленными обращениями граждан в суды города Минска по вопросу рассмотрения дел об административных правонарушениях, публикуется список лиц, на которых наложено административное взыскание в виде административного ареста 11 августа», — информирует пресс-служба ВС республики.

Некоторым задержанным давали 4 и 25 суток административного ареста. При этом наиболее часто встречающийся срок — 15 суток.

Издание отмечает, что со дня выборов в Беларуси задержали более 6,7 тысячи человек.

Некоторых уже стали отпускать, минувшей ночью из Центра изоляции правонарушителей на Окрестина отпустили более 100 человек, начинают выпускать людей из ИВС в Жодино.

Как сообщается, по состоянию на 17:00 13 августа, в Беларуси снова начались задержания.

Как мы уже рассказывали ранее, в Минске 13 августа с самого утра люди начали выстраиваться в цепочки солидарности.

А также, 13 августа ко всеобщей забастовке присоединились крупные заводы, самым мощным из них стал Белорусский автомобильный завод — сегодня на улицы вышли сотни рабочих БелАЗа.