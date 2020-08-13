Погода на Медовый Спас, 14 августа, порадует практически всех жителей Украины.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, 14 августа на большей части Украины ожидается сухая и солнечная погода. Местами грозовые дожди пройдут только в Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Ветер будет преимущественно северный, в западных областях — юго-восточный, небольшой или умеренный.

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Жарче всего будет на юге и западе — 24-28 градусов, на остальной территории 20-25 градусов. Местами на севере 18-20 градусов.

В Киеве 14 августа ожидается сухая погода с температурой воздуха 21-23 градуса.

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