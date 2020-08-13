Причиной смерти более 800 человек в мире стала фейковая и неправдивая информация о коронавирусной инфекции.

Об этом говорится в исследовании группы ученых из Бангладеш, Австралии, Таиланда и Японии, опубликованном в American Journal of Tropical Medicine and Hygiene.

Так, большая честь людей погибла из-за отравления метанолом или дезинфекторами на спиртовой основе, которые они приняли за лекарства от COVID-19.

В интернете и СМИ разных стран активно распростналяась информация, которая содержала фейки о природе происхождения COVID-19, пути его передачи, профилактических мероприятиях, а также способах лечения.

Из-за такой дезинформации примерно 800 человек умерли, почти 6000 оказались в больницах. Примерно 60 человек потеряли зрение – такой побочный эффект имеет метанол, отмечают ученые.

По их словам, кроме алкоголя, за «лекарства от коронавируса» воспринимали, например, коровью мочу и большое количество чеснока. Конечно, ничего из этого не помогло.

«Фейковые новости распространяются быстрее, чем коронавирус, и являются не менее опасными. Пользуйтесь только проверенными официальными источниками информации и будьте здоровы!» – призвали в Минздраве Украины.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине за прошедшие сутки COVID-19 диагностировали у 92 врачей и 88 детей.

А также, в Украине зафиксирован очередной антирекорд по заболеваемости COVID-19 — за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердили в 1 592 случаях.