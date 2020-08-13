Украина обогнала Китай по количеству подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.

Об этом свидетельствует статистика сервиса Worldometers, по состоянию на 13 августа.

Так, в Украине после обновления данных — 86 140 случаев COVID-19, а в КНР — 84 756. За минувшие сутки у нас в стране выявили 1 592 новых пациентов, в Китае — всего 19. При этом летальных случаев в Украине 1 992, а в КНР — 4 634.

Примечательно, что Университет Хопкинса, который также публикует статистку распространения коронавирусной инфекции в мире, на 13 августа предоставил следующие данные: в Китае — 89 045 случаев COVID-19, в Украине — 88 096.

Как мы уже рассказывали, в Украине установлен антирекорд не только по суточной заболеваемости COVID-19, но и по числу госпитализированных.

Вчера диагноз коронавирусная инфекция подтвердили в 1 592 случаях, при этом 315 находились в состоянии, требующем госпитализации.

А также, в Украине заявили, что не допустят повторения «итальянского» или «испанского» сценария распространения коронавируса.