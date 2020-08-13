В Министерстве иностранных дел назвали список стран, в которые могут путешествовать украинцы в разгар пандемии COVID-19.

Об этом глава ведомства Дмитрий Кулеба рассказал во время онлайн-брифинга.

На сегодняшний день, таких стран оказалось 42. При этом в открытые для наших граждан страны можно въезжать без выполнения каких-либо условий либо при соблюдении определенных требований.

«На прошлой неделе таких стран было 38. За это время их количество увеличилось на четыре», — отметил Кулеба.

В частности к перечню присоединились Армения (с обязательной самоизоляцией после возвращения), Буркина-Фасо, Того и Чад.

В списке находятся — Албания, Антигуа и Барбуда, Афганистан, Багамские острова, Беларусь, Болгария, Бурунди, Великобритания, Египет, Замбия, Ирак, Иран, Ирландия, Камбоджа, Кения, Коморские острова, Ливан, Мальдивы, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Пуэрто-Рико, Республика Корея, Северная Македония, Сейшельские острова, Сент-Люсия, Сербия, Словения, Сомали, Танзания, Тунис, Турция, Черногория, США, Эквадор, Эфиопия, Южный Судан, Ямайка.

Как мы уже рассказывали ранее, группа украинских туристов из 43 человек не смогла сесть на рейс МАУ в Дубай в Борисполе из-за теста на коронавирус, который делала лаборатория, которую не признают в ОАЭ.